Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба

Кремлев отреагировал на назначение Белоглазова старшим тренером сборной России по женской борьбе

Сергей Филин

Председатель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев отреагировал на назначение Анатолия Белоглазова на должность старшего тренера сборной России по женской борьбе.

«Анатолий Белоглазов — это легенда, человек, имя которого навсегда вписано в историю нашего спорта. Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в разных весовых категориях — за ним стоят сила, характер и огромный труд. Ценно то, что он сделал после завершения карьеры. Больше 30 лет он отдаёт себя тренерской работе, делится опытом, воспитывает новых чемпионов, вкладывает душу в каждого спортсмена. Надеюсь, что его мудрость, мощный характер и дух победителя усилят женскую сборную России, раскроют потенциал каждой спортсменки и выведут нашу команду на новый уровень.

Желаю Анатолию Алексеевичу успешной работы, а нашим девушкам — красивой борьбы и заслуженных медалей на самых престижных турнирах», — приводит слова Кремлева пресс-служба IBA.

Белоглазов победитель Олимпийских игр 1980 года и трехкратный чемпион мира. Он завоевал три титула в разных весовых категориях. После завершения спортивной карьеры Белоглазов сосредоточился на тренерской работе. Его профессиональный стаж превышает 30 лет. В разные годы он работал со сборной России по вольной борьбе, а также продолжительное время занимал должность старшего тренера юниорской национальной команды.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Умар Кремлев
Читайте также
Карпин недоволен дисциплиной Глушенкова, Максим сам больше не хочет играть. Почему не вызвали в сборную лучшего бомбардира РПЛ
«Просто зверюга». Капризов повторил достижение Овечкина, Юров и Сергачев подрались с американцами
«Потрясающе». Варламов выиграл впервые после долгого возвращения в НХЛ
Популярное видео
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Стас Ярушин — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Садулаев — о дебюте в RAF: «Получилось не так, как мы рассчитывали»

Мамиашвили о санкциях со стороны ЕС: «Ну что делать, будем продолжать работать»
Новости
RSS RSS
Все новости