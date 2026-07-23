Кремлев отреагировал на назначение Белоглазова старшим тренером сборной России по женской борьбе

Председатель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев отреагировал на назначение Анатолия Белоглазова на должность старшего тренера сборной России по женской борьбе.

«Анатолий Белоглазов — это легенда, человек, имя которого навсегда вписано в историю нашего спорта. Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в разных весовых категориях — за ним стоят сила, характер и огромный труд. Ценно то, что он сделал после завершения карьеры. Больше 30 лет он отдаёт себя тренерской работе, делится опытом, воспитывает новых чемпионов, вкладывает душу в каждого спортсмена. Надеюсь, что его мудрость, мощный характер и дух победителя усилят женскую сборную России, раскроют потенциал каждой спортсменки и выведут нашу команду на новый уровень.

Желаю Анатолию Алексеевичу успешной работы, а нашим девушкам — красивой борьбы и заслуженных медалей на самых престижных турнирах», — приводит слова Кремлева пресс-служба IBA.

Белоглазов победитель Олимпийских игр 1980 года и трехкратный чемпион мира. Он завоевал три титула в разных весовых категориях. После завершения спортивной карьеры Белоглазов сосредоточился на тренерской работе. Его профессиональный стаж превышает 30 лет. В разные годы он работал со сборной России по вольной борьбе, а также продолжительное время занимал должность старшего тренера юниорской национальной команды.