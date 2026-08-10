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10 августа, 21:48

Царукян проведет бой с Дэнисом на турнире RAF

Сергей Ярошенко

Боец UFC Арман Царукян проведет поединок по вольной борьбе с американцем Диллоном Дэнисом на турнире Real American Freestyle (RAF), сообщает пресс-служба организации.

Встреча состоится 3 октября в Лас-Вегасе.

Царукян провел семь поединков в RAF, одержав шесть побед и потерпев одно поражение. Дэнис провел в организации два поединка и оба проиграл.

29-летний Царукян занимает второе место в рейтинге UFC в легком весе. На его счету 23 победы и три поражения в MMA. Последний бой россиянин провел в 2025 году против Дэна Хукера, победив удушающим приемом во втором раунде.

32-летний Дэнис провел три поединка в MMA и одержал три победы.

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Арман Царукян
Диллон Дэнис
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