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4 августа, 15:32

Джордан Барроуз и Захид Валенсия выступят на турнире RAF в Москве

Сергей Ярошенко

Американские борцы Джордан Барроуз и Захид Валенсия выступят на турнире Real American Freestyle (RAF), который пройдет 5 сентября в Москве.

Олимпийский чемпион Барроуз встретится с чемпионом мира Магомедом Курбаналиевым, а чемпион мира Валенсия — с действующим чемпионом Европы Ибрагимом Кадиевым.

Главным событием турнира станет схватка бывших чемпионов UFC Хамзата Чимаева и Тайрона Вудли. Также в Москве выступят Анатолий Малыхин, Пуя Рахмани, Юсуф Раисов и Мариф Пираев.

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Джордан Барроуз
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