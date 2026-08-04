Джордан Барроуз и Захид Валенсия выступят на турнире RAF в Москве
Американские борцы Джордан Барроуз и Захид Валенсия выступят на турнире Real American Freestyle (RAF), который пройдет 5 сентября в Москве.
Олимпийский чемпион Барроуз встретится с чемпионом мира Магомедом Курбаналиевым, а чемпион мира Валенсия — с действующим чемпионом Европы Ибрагимом Кадиевым.
Главным событием турнира станет схватка бывших чемпионов UFC Хамзата Чимаева и Тайрона Вудли. Также в Москве выступят Анатолий Малыхин, Пуя Рахмани, Юсуф Раисов и Мариф Пираев.
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