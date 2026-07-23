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23 июля, 23:51

Мамиашвили о санкциях со стороны ЕС: «Ну что делать, будем продолжать работать»

Сергей Филин

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на попадание в санкционные списки Евросоюза.

«Интересно, какие основания для этого? Ну что делать, будем продолжать [работать]», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

23 июля ЕС опубликовал список физических и юридических лиц, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций. В него попали министр спорта Михаил Дегтярев и президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Источник: ТАСС
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Михаил Мамиашвили
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