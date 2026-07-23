Белоглазов назначен старшим тренером сборной России по женской борьбе

Олимпийский чемпион Анатолий Белоглазов назначен на пост главного тренера сборной России по женской борьбе, сообщил председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Рад сообщить, что старшим тренером сборной России по женской борьбе станет многоопытный Анатолий Белоглазов, он уже погружен во все вопросы и готов работать. На ближайшем исполкоме его кандидатура будет утверждена. Убежден, что Анатолий Алексеевич в тандеме с Магомедрасулом Батталовым сделают все для того, чтобы женская борьба вышла на новый уровень», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

69-летний Белоглазов — победитель Олимпиады-1980 в Москве и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе. Ранее он работал старшим тренером с молодежной сборной России.