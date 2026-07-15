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Снайдер заявил, что хочет провести реванш с Садулаевым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер заявил, что хочет провести реванш с двукратным победителем Игр Абдулрашидом Садулаевым.

«Я бы провел реванш, как только Абдулрашид будет готов», — приводит Odds.ru слова Снайдера.

11 июля Снайдер победил Садулаева со счетом 5:4 в поединке на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси (Грузия). Российский борец получил частичный разрыв боковой связки колена в конце поединка.

Абдулрашид Садулаев.Садулаева госпитализировали после поединка со Снайдером. У двукратного олимпийского чемпиона травма колена

Источник: Odds.ru
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Абдулрашид Садулаев
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