Снайдер заявил, что хочет провести реванш с Садулаевым

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер заявил, что хочет провести реванш с двукратным победителем Игр Абдулрашидом Садулаевым.

«Я бы провел реванш, как только Абдулрашид будет готов», — приводит Odds.ru слова Снайдера.

11 июля Снайдер победил Садулаева со счетом 5:4 в поединке на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси (Грузия). Российский борец получил частичный разрыв боковой связки колена в конце поединка.