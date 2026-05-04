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4 мая, 18:58

Мамиашвили ответил Зеленскому на санкции: «Что он принес, кроме горя? Время одуматься и покаяться у него есть»

Дарик Агаларов
корреспондент
Михаил Мамиашвили.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» свое попадание в санкционный лист Владимира Зеленского.

«Для меня это очередное подтверждение правильности смысла, по которому я живу. Бог им судья. Что принес Зеленский в этот мир, кроме страданий и горя? Он молодой совсем, время одуматься и покаяться у него есть. Большой привет всем тем, кому не даю спокойно засыпать и просыпаться. Хорошо, что в сфере внимания», — сказал Мамиашвили «СЭ».

3 мая Зеленский ввел санкции против Мамиашвили и экс-главы Олимпийского комитета РФ Станислава Позднякова. Санкции, вводимые Киевом, включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества. Запрет введен на 10 лет, также все, кто попал в список, бессрочно лишены государственных наград Украины.

Ранее Мамиашвили заявлял о серьезном потеплении в отношениях с представителями сборной Украины.

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Михаил Мамиашвили
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