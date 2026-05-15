Мамиашвили — о допуске российских борцов с флагом и гимном: «Решение было принято единогласно»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» решение объединенного мира борьбы (UWW) разрешить белорусским и российским борцам участвовать в предстоящих соревнованиях без ограничений.

«Было понятно, что это рано или поздно произойдет. Я очень благодарен своим коллегам, членам бюро, президенту международной Федерации. Решение было принято единогласно. Поздравляю все спортивное сообщество, борцовское в частности. Нельзя делать вещи в угоду чьим-то политическим пристрастиям», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Согласно обновленным правилам, борцы из Белоруссии и России будут выступать под своими национальными флагами на всех возрастных уровнях, включая взрослый. На форме спортсменов и персонала теперь могут быть указаны аббревиатуры стран RUS и BLR, а национальные гимны обоих государств будут звучать на церемониях награждения, если их борцы выиграют золотые медали или команда станет чемпионом.