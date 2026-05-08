Чемпионку России по борьбе среди юниорок Пухаеву дисквалифицировали на три года за допинг
Чемпионку России по борьбе среди юниорок Валерию Пухаеву отстранили за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба РУСАДА.
В пробе спортсменки обнаружили лигандрол. Пухаева дисквалифицирована на три года.
В феврале она стала чемпионкой России среди юниорок в весовой категории до 59 кг. Турнир проходил в Ульяновске. В финале Пухаева на последних секундах вырвала победу у Екатерины Ведмецкой — 7:3.
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