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Допинг

8 мая, 18:47

Чемпионку России по борьбе среди юниорок Пухаеву дисквалифицировали на три года за допинг

Руслан Минаев

Чемпионку России по борьбе среди юниорок Валерию Пухаеву отстранили за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба РУСАДА.

В пробе спортсменки обнаружили лигандрол. Пухаева дисквалифицирована на три года.

В феврале она стала чемпионкой России среди юниорок в весовой категории до 59 кг. Турнир проходил в Ульяновске. В финале Пухаева на последних секундах вырвала победу у Екатерины Ведмецкой — 7:3.

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