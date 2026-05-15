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Познер — о полном допуске российских борцов: «Федерации чешут головы и думают: «А почему бы и нам их не вернуть?»

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер прокомментировал «СЭ» решение Объединенного мира борьбы (UWW) разрешить российским и белорусским борцам участвовать в международных соревнованиях без ограничений.

«Я ощущал, что вопрос наших допусков постепенно будет расширяться, что федерации будут возвращать российских спортсменов. Пример очень показателен. Возвращение наших атлетов делают конкуренцию сильнее и соревнования интереснее для зрителя. Поэтому, когда одна федерация решилась на это, другие почесали головы и подумали: «Почему бы и нам это не сделать?» Это полезно для всех. Наше возвращение постепенно происходит и будет происходить дальше», — сказал Познер «СЭ».

Согласно обновленным правилам, борцы из России и Белоруссии будут выступать под своими национальными флагами на всех возрастных уровнях, включая взрослый. На форме спортсменов и персонала теперь могут быть указаны аббревиатуры стран RUS и BLR, а национальные гимны обоих государств будут звучать на церемониях награждения, если их борцы выиграют золотые медали или команда станет чемпионом.

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