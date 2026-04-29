Садулаев надеется, что сборная России выступит на чемпионате мира по борьбе под флагом страны

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев заявил, что надеется на допуск сборной России по борьбе к чемпионату мира 2026 года с флагом и гимном.

«По молодежи и юношам уже допустили, остались только взрослые, — сказал Садулаев ТАСС. — Мне сказали, что в ближайшее время это произойдет. Надеюсь, что на чемпионате мира мы будем выступать с флагом и гимном».

На завершившемся чемпионате Европы в Тиране российские спортсмены выступали под флагом Объединенного мира борьбы (UWW). Чемпионат мира состоится осенью, место проведения турнира будет определено позднее.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max