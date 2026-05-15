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Россиянка Алина Баранова выиграла золото юниорского чемпионата Европы по борьбе

Руслан Минаев

Россиянка Алина Баранова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет в Самокове (Болгария). В финальной схватке в весовой категории до 46 кг Баранова одержала победу над полькой Юлией Палкой.

Бронзовыми призерами турнира стали россиянки Злата Корешова (до 40 кг) и Полина Ефимова (до 69 кг). Турнир по женской борьбе завершился 15 мая. Всего сборная России завоевала на нем шесть медалей: две золотые и четыре бронзовые. Ранее золотую медаль также выиграла Дарья Масленникова (до 43 кг), бронзовые награды завоевали Мария Грищук (до 65 кг) и Карина Музалевская (до 73 кг).

Чемпионат Европы завершится 17 мая. Российские спортсмены выступают с национальными флагом и гимном.

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