Массовая драка произошла на турнире RAF 10 после победы Чимаева над Дэнисом
Россиянин, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Диллоном Дэнисом в борцовском поединке на турнире RAF 10 в Сент-Луисе (США).
32-летний Дэнис попытался провести прием из смешанных единоборств, что запрещено правилами борцовского турнира. В результате он был дисквалифицирован.
Затем 32-летний Чимаев пнул соперника, что спровоцировало конфликт между командами спортсменов. После этого завязалась массовая потасовка.
Оба бойца проводили свой первый поединок под эгидой RAF. В MMA у Чимаева 15 побед при одном поражении. У Дэниса две победы и одно поражение.
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