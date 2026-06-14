Массовая драка произошла на турнире RAF 10 после победы Чимаева над Дэнисом

Россиянин, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев одержал победу над американцем Диллоном Дэнисом в борцовском поединке на турнире RAF 10 в Сент-Луисе (США).

32-летний Дэнис попытался провести прием из смешанных единоборств, что запрещено правилами борцовского турнира. В результате он был дисквалифицирован.

Затем 32-летний Чимаев пнул соперника, что спровоцировало конфликт между командами спортсменов. После этого завязалась массовая потасовка.

Оба бойца проводили свой первый поединок под эгидой RAF. В MMA у Чимаева 15 побед при одном поражении. У Дэниса две победы и одно поражение.

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