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Умар Кремлев возглавил Наблюдательный совет Федерации спортивной борьбы России

Умар Кремлев был единогласно избран председателем наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России, сообщает пресс-служба организации.

Выборы состоялись на конференции ФСБР, в которой приняли участие 108 делегатов, представляющих 72 региона России.

Кремлев поблагодарил делегатов за доверие и заявил, что намерен активно содействовать развитию спортивной борьбы в стране.

«Моя задача — не командовать, а подставить свое плечо и создать условия для развития борьбы и поддерживать спортсменов, тренеров и региональные федерации. Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе страны борьба стала одним из ведущих видов спорта, а Федерация была надежной опорой для каждого представителя нашей борцовской семьи. Важно развивать инфраструктуру, укреплять региональные школы, поддерживать чемпионов и воспитывать новое поколение победителей. Только вместе, объединив усилия, мы сможем усилить конкуренцию, укрепить сборную России и обеспечить дальнейшее развитие отечественной борьбы», — приводит пресс-служба ФСБР слова Кремлева.

По словам Кремлева, ключевыми направлениями его работы станут поддержка спортсменов и тренеров, развитие региональных федераций, модернизация спортивной инфраструктуры и укрепление системы подготовки будущих чемпионов.

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