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5 мая, 16:36

Олимпийские чемпионы Жамалов и Тажудинов находятся в тренировочном лагере Махачева

Сергей Ярошенко

Олимпийские чемпионы по вольной борьбе Разамбек Жамалов и Ахмед Тажудинов находятся в тренировочном лагере чемпиона UFC в полусреднем веса Ислама Махачева.

«Это первый сбор. Здесь большая команда. Есть и олимпийские чемпионы по борьбе Тажудинов и Жамалов», — цитирует прдставителя команды Махачева ТАСС..

Ранее сообщалось, что российский боец Ислам Махачев проведет следующий бой против ирландца Иэна Гэрри. Титульный поединок должен пройти 15 августа и возглавить турнир UFC 330.

На счету Махачева 28 побед и 1 поражение в ММА.

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Источник: ТАСС
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Ислам Махачев
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