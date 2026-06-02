Умер заслуженный тренер России по борьбе Александр Зверков

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по борьбе Александр Зверков умер в возрасте 76 лет, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Церемония прощания состоится 3 июня.

«Александр Иванович стоял у истоков развития женской борьбы в нашей стране и внес значительный вклад в ее историю. Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича», — говорится в заявлении пресс-службы ФСБР.

В начале 2000-х Зверков занимал должности главного тренера и начальника отдела женской борьбы.

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