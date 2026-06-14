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Гаджиев считает, что у Фергюсона не было шансов в поединке против Царукяна

Известный промоутер Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» оценил победу армянина Армана Царукяна над американцем Тони Фергюсоном в поединке на борцовском турнире RAF 10 в Сент-Луисе (США).

«Фергюсон — не вольник. У него изначально практически не было шансов. С Арманом может соперничать только тот, кто прошел школу вольной борьбы, а не самбо или джиу-джитсу. Именно поэтому произошел полный разгром», — сказал Гаджиев «СЭ».

29-летний Царукян одержал досрочную победу во втором раунде со счетом 10:0.

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42-летний Фергюсон проводил свой первый поединок под эгидой RAF, Царукян — седьмой. В MMA у представителя Армении 23 победы при трех поражениях, у Фергюсона — 26 побед и 11 поражений.

Давид Петросян

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Арман Царукян
Тони Фергюсон
Камил Гаджиев
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