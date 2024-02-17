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Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Леван Тедиашвили ушел из жизни

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Леван Тедиашвили умер на 76-м году жизни, сообщает Национальная федерация борьбы Грузии.

«Ушла легенда. Скончался Леван Тедиашвили», — говорится в сообщении.

По данным грузинских СМИ, 75-летний спортсмен умер после продолжительной болезни.

Тедиашвили — советский грузинский борец вольного стиля и самбист, двукратный чемпион Олимпийских игр (1972, 1976), четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе (1971, 1973-75) и чемпион мира по самбо (1973).

После завершения спортивной карьеры он работал в ЦК ВЛКСМ Грузии, был председателем колхоза в Сагареджо и занимался развитием спорта в республике. Вместе с Романом Руруа Тедиашвили являлся вице-президентом Федерации борьбы Грузии. В 2009-2011 годах он был президентом Национальной федерации самбо Грузии.

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