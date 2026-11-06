Федерация борьбы США извинилась за инцидент с россиянкой Смирновой на чемпионате мира

Федерация борьбы США извинилась за нанесенную американской спортсменкой Морган Тернер травму глаза россиянке Елизавете Смирновой во время чемпионата мира в Дакаре. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

27 октября в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 килограммов Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Из-за повреждения роговицы врачи не допустили Смирнову к продолжению турнира. Спортсменка была дважды прооперирована — 2 и 6 ноября.

«Мы ждем полный пакет материалов из больницы. К сожалению, действительно серьезная травма. И слава богу, именно так, как есть, потому что она действительно могла лишиться глаза. Несколько часов назад ей сделали операцию. Конечно, нельзя отпускать ситуацию. Тем более наши американские коллеги, руководство федерации, искренне принесли извинения, полностью согласны, что это была умышленная ситуация. Спорт — контактный вид, всякое бывает, но это из ряда вон выходящая ситуация, она адекватно воспринята Федерацией борьбы США.

Конечно, такие вещи нельзя пускать на самотек, мы ждем пакет документов из медицинского учреждения. Не задумываюсь о том, сколько компенсация или дисквалификация [для Тернер], речь идет о том, чтобы этот инцидент послужил тому, чтобы задуматься еще раз о недопустимости неспортивного поведения», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Ранее тренер российской спортсменки Наталья Смирнова обвинила Тернер в умышленном нанесении вреда здоровью ее подопечной и заявила о подготовке судебного иска к американке.

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане состоялся с 24 октября по 1 ноября.