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Получившую травму глаза на ЧМ по борьбе Смирнову выписали из больницы после операции

Российскую спортсменку Елизавету Смирнову выписали из больницы после операции на глазу. 26-летняя Смирнова получила травму на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. 2 ноября она перенесла операцию.

«Лизу сегодня выписали домой, цитирует ТАСС тренера Наталью Смирнову. Через две недели приедет на осмотр, после чего планируется снимать швы».

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Смирнова получила травму 27 октября в 1/8 финала в весе до 50 кг: американка Морган Тернер дважды попала ей пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Врачи Объединенного мира борьбы (UWW) сняли Смирнову с турнира из-за повреждения роговицы.

Источник: ТАСС
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