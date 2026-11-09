Получившую травму глаза на ЧМ по борьбе Смирнову выписали из больницы после операции

Российскую спортсменку Елизавету Смирнову выписали из больницы после операции на глазу. 26-летняя Смирнова получила травму на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. 2 ноября она перенесла операцию.

«Лизу сегодня выписали домой, — цитирует ТАСС тренера Наталью Смирнову. — Через две недели приедет на осмотр, после чего планируется снимать швы».

Смирнова получила травму 27 октября в 1/8 финала в весе до 50 кг: американка Морган Тернер дважды попала ей пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Врачи Объединенного мира борьбы (UWW) сняли Смирнову с турнира из-за повреждения роговицы.