Получившая травму глаза на ЧМ по борьбе Смирнова была прооперирована второй раз

Российская спортсменка Елизавета Смирнова перенесла вторую операцию после травмы глаза, которую она получила на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Ранее Смирнову прооперировали 2 ноября.

«У нее сегодня была вторая операция. Разговаривал с ней, будем надеяться на врачей. Нужно отдать должное им. Она под полным присмотром», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

27 октября в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 килограммов американка Морган Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Из-за повреждения роговицы врачи не допустили Смирнову к продолжению турнира.

Ранее тренер российской спортсменки Наталья Смирнова обвинила Тернер в умышленном нанесении вреда здоровью ее подопечной и заявила о подготовке судебного иска к американке.

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане состоялся с 24 октября по 1 ноября.