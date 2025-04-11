Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Борьба

11 апреля, 15:46

Мамиашвили — о Валиеве: «Он некрасиво от нас уезжал»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал свои отношения с Черменом Валиевым, выступающим за сборную Албании.

«Какая у меня может быть конфронтация с Валиевым? Единственный момент — он некрасиво уезжал, так не уезжают. Но это вопрос секундный. Какой у меня с ним может быть конфликт? Он молодой парень и выбрал себе такой путь», — цитирует Мамиашвили РИА «Новости».

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал Чермена Валиева предателем.Скандал с экс-борцом сборной России на ЧЕ-2025. Президент ФСБР Мамиашвили показательно грубо его поздравил

Во время церемонии награждения на чемпионате Европы по вольной борьбе в Братиславе Мамиашвили в грубой форме обратился к Валиеву, которому вручал золотую медаль в весовой категории до 74 кг. Сообщалось, что Мамиашвили назвал предателем этнического осетина, выступающего за Албанию.

26-летний борец до 2024 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство на албанское. Валиев является бронзовым призером летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

Михаил Мамиашвили
Читайте также
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Брюсов переизбран в исполком Европейской федерации борьбы

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости