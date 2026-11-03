Смирнова рассказала, что могла лишиться глаза после травмы на ЧМ по борьбе

Российская спортсменка Елизавета Смирнова сообщила, что врачи обнаружили у нее проникающее ранение глазного яблока после травмы, которую она получила на чемпионате мира в Астане.

Спортсменка перенесла операцию в Махачкале 2 ноября.

«Мне объяснили, что первые два слоя разрушены, и повреждение уже переходило на третий. По обследованию в Казахстане было внешнее повреждение, а когда уже залезли, оказалось, что есть и внутреннее. Если бы я оставила все так и не зашила, глаз со временем вытекал бы по чуть-чуть, и я могла бы остаться без него», — приводит слова Смирновой ТАСС.

27 октября в 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 50 кг американка Морган Тернер дважды попала россиянке пальцами в глаза и была дисквалифицирована. Из-за повреждения роговицы врачи не допустили Смирнову к продолжению турнира.

Ранее тренер россиянки Наталья Смирнова обвинила Тернер в умышленном нанесении вреда здоровью ее подопечной и заявила о подготовке судебного иска к американке.

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Астане проходил с 24 октября по 1 ноября.