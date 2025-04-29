Мамиашвили сообщил, что матчевая встреча борцов России и США запланирована на июль

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что матчевая встреча по вольной борьбе между сборными России и США ожидается в июле, ее рабочий слоган — «Борьба за мир».

«Рабочий слоган такой — «Борьба за мир». Если эта встреча состоится, это будет очень символично. Мы склоняемся в пользу Узбекистана, на это есть причины, никакого закулисья, чисто технические преимущества. Но Казахстан, Азербайджан... Борьба в них — национальный вид спорта, это колоссальные традиции, дружеские отношения. Никаких условностей между нами. И они готовы также принять», — рассказал Мамиашвили ТАСС.

Мамиашвили отметил, что конец июля устраивает всех с учетом внутреннего отбора. Он подчеркнул, что матчевые встречи всегда были блестящими мероприятиями в боксе и борьбе, вызывая ажиотаж еще со времен Советского Союза. Мамиашвили также отметил, что слабых составов в таких командных встречах не будет и предполагается серьезный призовой фонд.