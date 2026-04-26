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Борьба

Магомедов посвятил золото чемпионата Европы по борьбе родителям и тренеру

Анастасия Пилипенко

Российский борец Башир Магомедов рассказал, что посвятил золото чемпионата Европы в Тиране своим родителям и тренеру.

«Готовился, тренировался, весь труд окупился — очень счастлив, что получилось выиграть, — сказал Магомедов ТАСС. — Победу посвящаю родителям и тренеру. Родители не спят, следят — вчера разговаривал с мамой и отцом, они очень переживали, это все их заслуга. А мой личный тренер Сайгидахмед Магомедов, когда я только пришел в борьбу, сказал мне: «Вот только попробуй чемпионом не стать». Ну как я не мог не оправдать его ожидания?»

В финале весовой категории до 65 кг Магомедов выиграл у призера Олимпийских игр в Париже и чемпиона Европы — 2024 албанца Ислама Дудаева. Для Магомедова это первый титул чемпиона Европы.

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Источник: ТАСС
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