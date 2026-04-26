Мамиашвили о победе Угуева: «Без шансов. Доказал еще раз, что он лучший легковес мира»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» победу Заура Угуева, завоевавшего золото в весовой категории до 61 кг на чемпионате Европы в Тиране (Албания).

В финальной схватке 31-летний спортсмен победил албанца Зелимхана Абакарова (4:0)

«У Заура была тяжелая, непростая схватка, но этот парень — чемпион мира. Они с соперником хорошо знают друг друга. Заур победил очень уверенно. Без шансов. Доказал еще раз, что он лучший легковес мира», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Угуев стал двукратным чемпионом Европы — он также завоевывал золото в 2025 году. Помимо этого, россиянин является олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля. Россияне выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.