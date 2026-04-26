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Борец Мехтиханов не считает серебро чемпионата Европы поводом для радости

Анастасия Пилипенко

Российский борец вольного стиля Муса Мехтиханов рассказал, что остался недоволен своим выступлением в финале чемпионата Европы в категории до 57 кг, несмотря на завоеванное серебро.

В финале турнира в Тиране россиянин уступил азербайджанцу Исламу Базарганову со счетом 6:8.

«Вроде готов был, никаких травм, все хорошо было. Как будто расслабился в начале — два, еще два, потом еще, и восемь баллов подряд отдал. Постарался собраться, но времени не хватило. Мог лучше бороться, намного лучше, — сказал Мехтиханов ТАСС. — Проиграл последнюю схватку — что сказать? За что себя хвалить? Не за что. Это первая моя медаль на Европе, первый результат такого уровня. Конечно, хотелось золота, но что поделать — довольствуемся сегодня серебром. Буду еще усерднее работать».

Мехтихантов является победителем чемпионата России 2025 года.

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Источник: ТАСС
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