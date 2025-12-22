Заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Есин умер в возрасте 87 лет

В возрасте 87 лет умер заслуженный тренер СССР по греко-римской борьбе Николай Есин, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Причина смерти специалиста не уточняется.

Есин возглавлял сборную СССР, а также национальную команду России.

Учениками Есина были олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы Михаил Мамиашвили, который занимает пост главы Федерации спортивной борьбы России, пятикратный чемпион мира Гоги Когуашвили, Виктор Мамиашвили, Сергей Цвир, Валерий Перминов и другие.