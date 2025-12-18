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Умер двукратный олимпийский чемпион по борьбе Радев

Павел Лопатко

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Болгарии Боян Радев, сообщает Болгарское национальное телевидение. Ему было 83 года.

Причина смерти не уточняется.

Радев выигрывал олимпийские турниры в 1964 году в Токио и в 1968 году в Мехико. Также он дважды завоевывал золотые медали чемпионатов мира в 1962 и в 1966 годах (оба — в Толидо). На мировом первенстве-1967 в Бухаресте он стал серебряным призером.

Радев боролся в полутяжелом весе (категория до 97 килограммов).

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