Джон Купер из «Тампы» признан лучшим тренером сезона в НХЛ

Главный тренер «Тампы» Джон Купер завоевал награду «Джек Адамс Эворд», которую вручают лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Специалист занял первое место в голосовании, опередив Дэна Мьюза («Питтсбург») и Линди Раффа («Баффало»). Купер получил награду впервые в карьере.

«Тампа» в сезоне-2025/26 заняла третье место в таблице Восточной конференции, набрав 106 очков в 82 матчах. В плей-офф команда вылетела в первом раунде, уступив «Монреалю» со счетом 3-4 в серии.

«Джек Адамс Эворд» ежегодно вручается с 1974 года. В прошлом сезоне награду получил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.