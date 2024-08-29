Михайн Лопес: «Если бы не было весогонки, поехал бы на седьмую Олимпиаду в 2028 году»

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михайн Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о том, с какой сложностью ему давались весогонки.

— Как выглядит ваша диета, сколько раз в день вы питаетесь, чтобы сохранять такую мощь?

— Как я уже говорил, мне от родителей достались большие габариты, мне не нужно какой-то особой еды, чтобы быть таким крупным. Я ем, как обычный человек. Я рано начал заниматься борьбой и сразу понимал, в чем мне нужно себя ограничивать.

— Какой у вас вес между боями? Всплывали цифры в 150 кг.

— Да, это верные цифры, я столько вешу между выступлениями. Это нормальный вес для борца моего телосложения, у меня высокий рост, 198 сантиметров. 150 — хороший вес для меня.

— Если бы вам не нужно было гонять вес, вы бы выступили на седьмой по счету Олимпиаде, в 2028 году?

— Думаю, да. Моя карьера длится много лет, было очень много весогонок, это меня сильно утомило, тяжело гонять. Если бы не было сгонки, я бы выступил еще раз, у меня большой опыт и были бы хорошие шансы.

Лопес выигрывал золото в тяжелом весе турнира по греко-римской борьбе на Играх в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016, Токио-2020 и Париже-2024.