«Хабиб? Не знаю, кто это». Интервью с великим Михайном Лопесом: о Карелине, Кубе и Че Геваре

Исторический эксклюзив.

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михайн Лопес побывал на днях в Новосибирске и дал чуть ли не первое большое интервью в своей жизни.

Когда в пресс-службе сказали, что нам дадут его на целых 30 минут, не мог поверить удаче. Кубинец всегда предельно огорожен от внешнего мира — соцсетей не ведет, на подкасты не ходит, интервью дает только мимолетом, если поймаешь его сразу после схватки или где-то у зала. А тут 30 минут в спокойной сидячей обстановке.

К пресс-центру «Локомотив-Арены» он подошел, облепленный детьми. Напрыгивают на него, галдят, фотографируют. «Я успел!» — радуется мальчик, показывая приятелям заснятого Лопеса. Реального уже оттерли от толпы и укрыли в конференц-зале.

В зале он сидит отдельно от всех, у окна, копается в телефоне. Непробиваемо мощный, подлинный тяжеловес, такую раму и кости невозможно наесть и накачать. Как-то по-особому вальяжный, невозмутимый, на левой руке комически огромные «золотые» часы.

Больше всего в нем поражают глаза — там совершенно непроницаемая и непонятная муть. Там дым костров древних африканских племен, неизведанные религиозные культы, первобытная сила. И когда Лопес смеется, он смеется лицом, но не глазами, в них всегда стоит эта муть, непроглядная, как темная пленка на реке Конго.

Отвечает на вопросы он предельно кратко, почти каждый вопрос требует уточнения и развития. Проблема в том, что у нас только 30 минут, половину из которых заберет переводчик с испанского. Так или иначе, какой-то фактуры мы добились: Михайн рассказал нам о самом трудном сопернике в карьере, своих тренировках и силовых показателях, отношении к Карелину и Че Геваре.

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«У меня все в семье крупные — отец, мама, братья. На Кубе вообще раньше было много крупных людей»

— Я никогда вживую не видел настолько физически мощного человека, как вы. В кого из предков у вас такие данные?

— У нас в семье вообще все крупные, мама крупная, отец крупный, братья крупные. Мы просто такая семья гигантов.

— На Кубе вообще много габаритных людей?

— Раньше было очень много крупных спортсменов на Кубе, но сейчас их стало меньше. Думаю, это как-то связано с тем, какое развитие спорт принял в мире.

— Какую физическую форму хотите сохранить после завершения карьеры, как будете тренироваться?

— Я буду заниматься, делать какую-то программу тренировочную и заодно буду помогать молодым поколениям.

— Как выглядит ваша диета, сколько раз в день вы питаетесь, чтобы сохранять такую мощь?

— Как я уже говорил, мне от родителей достались большие габариты, мне не нужно какой-то особой еды, чтобы быть таким крупным. Я ем, как обычный человек. Я рано начал заниматься борьбой и сразу понимал, в чем мне нужно себя ограничивать.

— Какой у вас вес между боями? Всплывали цифры в 150 килограммов.

— Да, это верная цифра, я столько вешу между выступлениями. Это нормальный вес для борца моего телосложения, у меня высокий рост, 198 сантиметров. 150 — хороший вес для меня.

— Если бы вам не нужно было гонять вес, вы бы выступили на седьмой по счету Олимпиаде, в 2028 году?

— Думаю, да. Моя карьера длится много лет, было очень много весогонок, это меня сильно утомило, тяжело гонять. Если бы не было сгонки, я бы выступил еще раз, у меня большой опыт и были бы хорошие шансы.

— Какое у вас любимое блюдо?

— Обычная традиционная кубинская еда. Больше всего мне нравятся мясо и рис.

— Со стороны показалось, что вы очень легко выиграли Олимпиаду в Париже. Какой момент на турнире был для вас самым сложным и был ли вообще такой?

— Нет, не думаю, что были какие-то сложности. Все схватки прошли для меня хорошо. Я много лет в спорте, у меня нет сложностей в выступлениях.

Фото AFP

«В день лазаю 30 раз по канату. Приседаю на 200 килограммов. Жим лежа — 170. Подтягиваюсь 20 раз»

— Кто был самым трудным соперником в вашей карьере: Юрий Патрикеев, Хасан Бароев, Рыза Каяалп?

— Бароев.

— Сколько вы тренировались в годы активных выступлений: часов в день, дней в неделю?

— В начале подготовки к турниру я делал по три тренировки в день. Когда турнир приближался, я переходил на пять тренировок в день. Просыпался очень рано и делал часовую пробежку. Потом в 10 утра проводил борцовскую тренировку, два часа. В 12.00 мы играли в футбол, баскетбол, какая-то игровая тренировка. Вечером снова борьба, два часа. И последняя тренировка в день — я работал с железом.

— Насколько вы вообще упирали на качку, играет ли железо такую большую роль в ваших результатах?

— Я от природы очень физически сильный, поэтому мне достаточно какой-то базовой работы с весом.

— Изнываю от желания узнать ваши силовые показатели: жим лежа, приседания со штангой, подтягивания. Это будет интересно всем.

— Приседания — где-то 200 кг. Жим лежа — около 170. Подтягивания 20 раз, но я не столько подтягивался, сколько лазал по канату. 30 раз я поднимался за день, за один подход 2-3 раза.

— О вас очень мало информации, во сколько вы вообще начали заниматься борьбой? Проходила информация про 10 лет.

— Да, все верно. С 10 лет.

— И начинали с вольной или греко-римской?

— Нет, сразу с греко-римской.

— В «Википедии» указано, что вы чемпион юношеских Панамериканских игр по вольной борьбе.

— Сначала я занимался греко-римской, потом не хватало участника в сборной по вольной, и меня поставили туда.

— Стали бы вы олимпийским чемпионом, если бы занимались только вольной?

— Думаю, да, у меня получилось.

— Вольная более зрелищная, чем греко-римская. Вы получали от нее больше удовольствия?

— Нет, греко-римская мне нравится больше.

— Ваша карьера длилась больше 20 лет. В какой год у вас была лучшая форма, пик?

— Во все года у меня была самая лучшая форма, на всех соревнованиях, где я выступал.

— С 2019 года вы выступали только на Олимпийских играх. Как вы компенсировали недостаток соревнований?

— Мне повезло, у меня очень хорошая команда, очень хорошие партнеры они мне очень помогли, были для меня измерительным прибором, я понимал, в какой форме нахожусь.

Фото AFP

«Нас с Карелиным нельзя сравнивать, мы родились, чтобы творить историю. Я прилетел в Россию, чтобы пожать ему руку»

— По сравнению с Карелиным у вас не очень бросковый стиль, особенно последние две Олимпиады. В основном очки вы получаете благодаря накатам. Почему так редко проводите броски?

— Это для меня способ поберечь силы, не устать.

— Говорят, что на Кубе очень маленькие призовые, за золото борцам платят что-то около 3-5 тысячи долларов. Сколько в этом правды и не обидели ли вас наградами?

— В каждой стране своя культура, традиции, я родился на Кубе. Все, что у меня есть, все, чем я живу, — это моя страна. Зато у меня есть 11 миллионов кубинцев, которые меня любят

— В ММА больших успехов добился ваш земляк Йоэль Ромеро. Как хорошо вы знакомы и тренировались ли вместе в 90-х и начале нулевых?

— Мы боролись, когда были вместе в национальной сборной.

— Сейчас вы не поддерживаете связь?

— Иногда разговариваем по телефону.

— Как вы отнеслись к тому, что он покинул Кубу и стал гражданином США?

— Каждый может проживать свою жизнь как захочет.

— Предателем его не считают на Кубе?

— Каждый мыслит по-своему, ему захотелось так.

— Есть ли какая-то сумма или предложение, которые могут заинтересовать вас самого выступить по ММА?

— Я сделал все что нужно в моей спортивной карьере и не собираюсь ничего больше делать ни в борьбе, ни где-либо еще.

— В России сейчас самый популярный спортсмен — Хабиб Нурмагомедов. Вы его знаете?

— Нет.

— UFC не смотрите?

— Нет.

— Есть ли у вас дети и пошел ли кто-то из них физическими данными в вас?

— У меня двое детей, один занимается борьбой.

— Самый популярный кубинец в мире — Че Гевара. Как вы к нему относитесь?

— Это такая личность! Как я могу к нему относиться кроме как хорошо, если его признают во всем мире? Конечно, его признают и любят все кубинцы.

— Много лет будут спорить, кто более великий борец — вы или Александр Карелин. На вашей стороне 5 золотых медалей Игр, на его — 9 выигранных чемпионатов мира, ни одной проигранной схватки за 12 лет. Скажите свое слово по этой теме.

— Карелин — это легенда. Карелин — это Карелин, Михайн — это Михайн. Сравнить двух людей такого уровня невозможно, это два человека, которые творили историю. Мы родились ради того, чтобы творить историю. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что я сегодня здесь, в Новосибирске, на земле великого чемпиона, который вдохновил меня на то, чтобы добиться всех моих результатов. Этими результатами я обязан ему, поэтому я приехал сюда, чтобы пожать ему руку.