Михаин Лопес заявил, что не хочет становиться тренером

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес Нуньес рассказал, почему не хочет становиться тренером после завершения карьеры.

«Нет, не хочу. Я уже обсудил это с Раулем и сказал, что работа наставника не для меня. Это очень тяжело. Для меня это равноценно тому, как если бы я продолжил выступать. Тренер испытывает не меньшее давление, чем спортсмен, и несет огромную ответственность. Он должен быть заодно. Если спортсмену нужно похудеть, тренер бегает вместе с ним. Нет, я всего этого не хочу. Я бы хотел быть послом спорта на международном уровне, чтобы пропагандировать спортивный образ жизни и пробуждать интерес у молодого поколения», — приводит слова Лопеса RT.

Михаин Нуньес на Олимпиаде-2024 завоевал пятое олимпийское золото в карьере. Ранее кубинец первенствовал в Пекине (до 120 кг, 2008 год), Лондоне (до 120 кг, 2012), Рио-де-Жанейро (до 130 кг, 2016) и Токио (до 130 кг, 2020).