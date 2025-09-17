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Борец Сефершаев — о недопуске на чемпионат мира: «Никакой ненависти нет, так случилось»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев рассказал о своих эмоциях после недопуска на чемпионат мира в Загребе из-за проблем визой.

«Несмотря на эту ситуацию, я ни на кого зла не держу. Такие моменты в жизни бывают, может, это испытание сделает меня только сильнее. Я уже был в Хорватии, в Загребе на турнире, и этот город мне понравился — люди очень приветливые, доброжелательные. Хотел бы туда вернуться и поучаствовать в соревнованиях. Никакой ненависти после этого нет, так случилось», — цитирует Сефершаева ТАСС.

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27-летний Сефершаев должен был выступить на чемпионате мира в Загребе. У него отозвали выданную 27 августа визу, его задержали, доставили в полицейский участок. Затем спортсмена отвезли к хорватско-сербской границе и передали Сербии, откуда он должен вылететь в Россию.

Источник: ТАСС
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