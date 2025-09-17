Российский борец Сефершаев уехал из Хорватии из-за угрозы депортации

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев был вынужден уехать из Хорватии в связи с угрозой депортации.

«Эмин покинул Хорватию. Сейчас находится в Сербии, откуда вылетит в Россию. Объединенный мир борьбы сделал заявление, это протокольные вещи. Максимум, что сейчас можно (предпринять)», — цитирует Мамиашвили РИА «Новости».

27-летний Сефершаев должен был выступить на чемпионате мира в Загребе. У него отозвали выданную 27 августа визу, его задержали, доставили в полицейский участок. Затем спортсмена отвезли к хорватско-сербской границе и передали Сербии, откуда он должен вылететь в Россию.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Загребе 13-21 сентября.