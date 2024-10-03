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Садулаев выступит на чемпионате мира. Весной борца забанили перед отборочным турниром на Олимпиаду

Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Абдулрашид Садулаев.
Фото Global Look Press
Он уже анонсировал свое возвращение.

Россиянин Абдулрашид Садулаев анонсировал свое участие в чемпионате мира в Албании, который пройдет с 28 по 31 октября. Хотя еще весной Объединенный мир борьбы (UWW) под давлением Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил его до турнира в Баку, являвшегося квалификационным к Играм в Париже.

Почему Садулаева допустили

25 сентября UWW сообщил на официальном сайте, что обновил критерии выдачи нейтрального статуса спортсменам из России и Белоруссии для участия в международных соревнованиях. Теперь атлету могут отказать в нем, только если есть прямые доказательства участия в специальной военной операции или публичные заявления в поддержку СВО. При этом неважно, принадлежишь ли ты обществам «Динамо» или ЦСКА.

В организации пообещали пересмотреть все предыдущие случаи недопуска борцов из России и Белоруссии до турниров и вынести решения с учетом смягченных критериев. И Садулаев с рядом других спортсменов получил право вновь выступать на турнирах.

Абдулрашид Садулаев. Садулаев получил визу, но все равно не выступит на чемпионате Европы. Олимпийского чемпиона не пустили в Румынию

Готов к новому вызову

Абдулрашид — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира, также он четыре раза брал золотые медали на чемпионатах Европы. И после хороших новостей от UWW прославленный атлет уже готов ехать на соревнования. Он прошел отбор в национальную команду и попал в заявку на очередной чемпионат мира.

В социальных сетях Садулаев даже успел порадовать своих болельщиков сообщением о выезде в Албанию. «Ассаламу алейкум! После небольших каникул мы вернулись в строй и решились на новый вызов — спуститься в 92 кг для поездки на чемпионат мира и завоевать там свое шестое золото. До старта — ровно месяц. Впереди трудный и напряженный этап подготовки. С командой сделаем все, чтобы вернуть свои кондиции и показать в Албании уверенную борьбу!» — написал спортсмен.

28-летний Абдулрашид поделился планами выступить в категории до 92 килограмм, хотя в последние годы он соревновался в более высоких весах — на Олимпиаде 2020 года стал чемпионом среди спортсменов до 97 килограмм. В более легких категориях он не боролся с 2016 года.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В феврале его не пустили на ЧЕ в Румынии

Садулаев — один из сильнейших борцов мира, но год начался для него с нескольких банов. В феврале спортсмена не пустили на чемпионат Европы в Румынии: сначала ему не дали румынскую визу, а следом, после получения шенгена через другую страну, отказали во въезде в аэропорте Бухареста. По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, вопрос с визой решался два с половиной часа — переубедить румынских пограничников не удалось, несмотря на поддержку организаторов турнира.

Абдулрашид Садулаев (слева) и&nbsp;Кайл Снайдер (справа). «За мной будто решили устроить охоту». Садулаев отреагировал на недопуск в Баку — его поддержал Снайдер

«Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнения виза Абдулрашида. Но есть маленькая странность в этом решении. Садулаев до прилета в Румынию по этой визе уже был в шенгенском пространстве — в Испании, откуда он вылетел в Бухарест. В Испании никаких вопросов к нему не было», — говорил Мамиашвили.

Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

За что его не допустили до квалификации на Олимпиаду

Далее Садулаев пролетел мимо квалификационного олимпийского турнира, который весной состоялся в Баку. UWW был вынужден отказать спортсмену в допуске под давлением МОК. При этом в официальном релизе организации отмечалось, что россиянина отстранили после того, как была получена обновленная информация о поддержке с его стороны СВО. Скорее всего, имелось в виду участие в митинге-концерте, посвященном объединению Крыма с Россией, в марте 2022 года.

«МОК после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам, — отреагировал тогда Мамиашвили. — К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки».

Абдулрашид Садулаев (слева) и&nbsp;Ибрагим Болукбаши на&nbsp;чемпионате Европы. Борцы нарушили рекомендации МОК ради России. Но флаг нашей сборной все равно не вернули

Вместо Садулаева на лицензионном турнире выступил Алихан Жабраилов. Правда, российские борцы все равно отказались от участия в Олимпиаде — в нашей федерации не согласились с отстранением многих лидеров команды, из-за чего соревнования проигнорировала вся делегация.

Абдулрашид Садулаев
МОК
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