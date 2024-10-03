Садулаев выступит на чемпионате мира. Весной борца забанили перед отборочным турниром на Олимпиаду

Он уже анонсировал свое возвращение.

Россиянин Абдулрашид Садулаев анонсировал свое участие в чемпионате мира в Албании, который пройдет с 28 по 31 октября. Хотя еще весной Объединенный мир борьбы (UWW) под давлением Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил его до турнира в Баку, являвшегося квалификационным к Играм в Париже.

Почему Садулаева допустили

25 сентября UWW сообщил на официальном сайте, что обновил критерии выдачи нейтрального статуса спортсменам из России и Белоруссии для участия в международных соревнованиях. Теперь атлету могут отказать в нем, только если есть прямые доказательства участия в специальной военной операции или публичные заявления в поддержку СВО. При этом неважно, принадлежишь ли ты обществам «Динамо» или ЦСКА.

В организации пообещали пересмотреть все предыдущие случаи недопуска борцов из России и Белоруссии до турниров и вынести решения с учетом смягченных критериев. И Садулаев с рядом других спортсменов получил право вновь выступать на турнирах.

Готов к новому вызову

Абдулрашид — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира, также он четыре раза брал золотые медали на чемпионатах Европы. И после хороших новостей от UWW прославленный атлет уже готов ехать на соревнования. Он прошел отбор в национальную команду и попал в заявку на очередной чемпионат мира.

В социальных сетях Садулаев даже успел порадовать своих болельщиков сообщением о выезде в Албанию. «Ассаламу алейкум! После небольших каникул мы вернулись в строй и решились на новый вызов — спуститься в 92 кг для поездки на чемпионат мира и завоевать там свое шестое золото. До старта — ровно месяц. Впереди трудный и напряженный этап подготовки. С командой сделаем все, чтобы вернуть свои кондиции и показать в Албании уверенную борьбу!» — написал спортсмен.

28-летний Абдулрашид поделился планами выступить в категории до 92 килограмм, хотя в последние годы он соревновался в более высоких весах — на Олимпиаде 2020 года стал чемпионом среди спортсменов до 97 килограмм. В более легких категориях он не боролся с 2016 года.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В феврале его не пустили на ЧЕ в Румынии

Садулаев — один из сильнейших борцов мира, но год начался для него с нескольких банов. В феврале спортсмена не пустили на чемпионат Европы в Румынии: сначала ему не дали румынскую визу, а следом, после получения шенгена через другую страну, отказали во въезде в аэропорте Бухареста. По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, вопрос с визой решался два с половиной часа — переубедить румынских пограничников не удалось, несмотря на поддержку организаторов турнира.

«Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнения виза Абдулрашида. Но есть маленькая странность в этом решении. Садулаев до прилета в Румынию по этой визе уже был в шенгенском пространстве — в Испании, откуда он вылетел в Бухарест. В Испании никаких вопросов к нему не было», — говорил Мамиашвили.

Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

За что его не допустили до квалификации на Олимпиаду

Далее Садулаев пролетел мимо квалификационного олимпийского турнира, который весной состоялся в Баку. UWW был вынужден отказать спортсмену в допуске под давлением МОК. При этом в официальном релизе организации отмечалось, что россиянина отстранили после того, как была получена обновленная информация о поддержке с его стороны СВО. Скорее всего, имелось в виду участие в митинге-концерте, посвященном объединению Крыма с Россией, в марте 2022 года.

«МОК после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам, — отреагировал тогда Мамиашвили. — К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки».

Вместо Садулаева на лицензионном турнире выступил Алихан Жабраилов. Правда, российские борцы все равно отказались от участия в Олимпиаде — в нашей федерации не согласились с отстранением многих лидеров команды, из-за чего соревнования проигнорировала вся делегация.