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Сегодня, 13:30

Садулаева планируют отправить на лечение в Германию

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев в ближайшее время может быть направлен на лечение в Германию из-за серьезной травмы шеи. Из-за повреждения ему пришлось сняться с чемпионата мира в Белграде.

«После такой тяжелой травмы Абдулрашид сейчас даже не может повернуть шею.

Сейчас находимся на связи с медицинской клиникой в Германии, будем оформлять все необходимые документы и отправлять его к врачам. Думаю, что надо будет решать вопрос с визой. Если бы она была, то Абдулрашид полетел бы туда из Белграда. Но решить вопрос с визой сейчас довольно тяжело", — цитирует Рашидова «РИА Новости».

18 сентября Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку на чемпионате мира с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото.

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