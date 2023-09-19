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Мамиашвили отреагировал на травму Садулаева

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал травму двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.

«От травм не застрахован ни один человек. Главное, что он жив-здоров», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

19 сентября Садулаев отказался от участия в чемпионате мира по рекомендации врача. Он должен был побороться за бронзу турнира, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии.

Источник: ТАСС
Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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