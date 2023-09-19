Мамиашвили отреагировал на травму Садулаева

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал травму двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.

«От травм не застрахован ни один человек. Главное, что он жив-здоров», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

19 сентября Садулаев отказался от участия в чемпионате мира по рекомендации врача. Он должен был побороться за бронзу турнира, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии.