Россиянин Садулаев вышел в финал чемпионата мира по борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил иранца Камрана Гасемпура в полуфинале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях.

Россиянин провел решающий прием за 0,3 секунды до конца поединка, который проходил в весовой категории до 92 кг.

Следующим соперником Садулаева станет представитель Грузии Мириани Майсурадзе. Спортсмены поборются за золотую медаль в четверг.

Турнир проходит в Тиране — столице Албании с 28 по 31 октября.