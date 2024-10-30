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Сегодня, 20:31

Россиянин Садулаев вышел в финал чемпионата мира по борьбе

Алина Савинова
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Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил иранца Камрана Гасемпура в полуфинале чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях.

Россиянин провел решающий прием за 0,3 секунды до конца поединка, который проходил в весовой категории до 92 кг.

Следующим соперником Садулаева станет представитель Грузии Мириани Майсурадзе. Спортсмены поборются за золотую медаль в четверг.

Турнир проходит в Тиране — столице Албании с 28 по 31 октября.

Абдулрашид Садулаев
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