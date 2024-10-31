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Россиянин Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира в Тиране

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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата мира в Тиране (Албания).

В решающей схватке до 92 кг россиянин одолел Мириани Майсурадзе из Грузии. Обладателем бронзовой медали стал представитель Словакии Батырбек Цакулов.

Садулаев стал шестикратным чемпионом мира. Также на счету 28-летнего спортсмена четыре золотые медали чемпионата Европы и победа на Кубке мира.

Российские борцы в Тиране соревновались в нейтральном статусе. Первенство завершилось 31 октября.

Абдулрашид Садулаев
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