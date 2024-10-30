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Олимпийский чемпион Садулаев победил американского борца на чемпионате мира

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Абдулрашид Садулаев и Дэвид Тэйлор.
Фото Скриншот видео.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев победил золотого медалиста Игр-2020 в Токио американца Дэвида Тейлора в первом раунде чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях.

Соревнования проходят в столице Албании Тиране.

Россиянин одержал победу в весовой категории до 92 кг со счетом 7:0. Следующим соперником Садулаева станет представитель Азербайджана Абубакр Абакаров.

Помимо титула двукратного олимпийского чемпиона Садулаев является пятикратным чемпионом мира.

Абдулрашид Садулаев
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