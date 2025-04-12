Борец Сидаков получил травму колена

Заурбек Сидаков, олимпийский чемпион по вольной борьбе, скоро определится с вопросом об операции на колене. У спортсмена повреждены боковая и крестообразная связки.

«Сделали МРТ. У Заурбека повреждения задней и боковой крестообразных связок. Где-то в течение месяца он будет ходить в специальном бандаже. Далее будет принято решение об операции», — об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

В финале чемпионата Европы в весовой категории до 74 кг Сидаков уступил Чермену Валиеву, который представляет Албанию. Во время схватки россиянин получил травму колена.

29-летний Сидаков — олимпийский чемпион Токио, трехкратный чемпион мира, победитель Европейских игр и Кубка мира в командных соревнованиях.