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Допинг

13 апреля, 10:19

Борец Цаболов дисквалифицирован на 6 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Борец Хетаг Цаболов
Хетаг Цаболов.
Фото соцсети

Российский и сербский борец вольного стиля Хетаг Цаболов дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

По данным источника, Цаболова отстранили по статье 2.5 Всемирного антидопингового кодекса «Фальсификация» (уклонение, отказ или неявка на сдачу допинг-пробы). Он нарушил правила 4 апреля 2024 года.

Шестилетний срок дисквалификации 33-летнего борца отсчитывается с 28 июня 2024 года.

Цаболов до 2021 года выступал за Россию, а затем сменил спортивное гражданство на сербское.

Он является победителем чемпионата мира-2014 по борьбе в составе российской сборной. В 2023 году Цаболов взял бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, а в 2024 уступил в схватке за бронзовую награду на Олимпийских играх в Париже.

Источник: ТАСС
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