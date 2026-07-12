Садулаев рассказал, что восстановление от травмы колена после поединка со Снайдером займет до полутора месяцев

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что его восстановление от травмы колена, полученной в поединке против Кайла Снайдера на турнире Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси (Грузия) займет около полутора месяцев.

Садулаев проиграл Снайдеру со счетом 4:5 в субботу, 11 июля. 30-летний россиянин не смог самостоятельно покинуть ковер из-за повреждения.

«Бывало и хуже, травма не такая тяжелая, как казалось. Частичный разрыв боковой связки. Сказали, что месяц-полтора — и буду в строю», — заявил Садулаев в интервью журналисту Курбану Ибрагимову.

Садулаев — шестикратный чемпион мира и Европы, он завоевывал золотые медали на Олимпиадах-2016 и -2020.