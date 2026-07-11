Садулаев проиграл Снайдеру и не смог самостоятельно идти из-за травмы ноги в первом поединке в RAF

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев уступил американцу Кайлу Снайдеру в своем первом поединке в организации Real American Freestyle (RAF). Соревнования проходят в Тбилиси.

В третьем периоде схватки россиянин получил травму колена левой ноги, оказался на спине и потерпел поражение, а после этого не смог самостоятельно покинуть настил. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу американского спортсмена.

30-летний Садулаев является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе. 30-летний Снайдер является олимпийским чемпионом и четырехкратным победителем чемпионатов мира в этой же дисциплине.

Спортсмены четырежды боролись друг против друга. В финале чемпионата мира 2017 года победу одержал Снайдер, в решающих схватках мировых первенств 2018 и 2021 годов, а также Олимпиады-2021 выигрывал Садулаев.