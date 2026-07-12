Садулаева доставили в больницу после схватки со Снайдером на турнире RAF

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев госпитализирован после первого поединка на турнире Real American Freestyle (RAF) с американцем Кайлом Снайдером, который прошел в Тбилиси (Грузия).

Садулаев уступил Снайдеру со счетом 4:5. Россиянин не смог самостоятельно покинуть ковер из-за травмы колена.

«Абдулрашида доставили в больницу. Предстоит обследование. Он пробудет там некоторое время», — приводит ТАСС слова представителя команды Садулаева.

30-летний Садулаев является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.