Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Садулаева доставили в больницу после схватки со Снайдером на турнире RAF

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев госпитализирован после первого поединка на турнире Real American Freestyle (RAF) с американцем Кайлом Снайдером, который прошел в Тбилиси (Грузия).

Садулаев уступил Снайдеру со счетом 4:5. Россиянин не смог самостоятельно покинуть ковер из-за травмы колена.

«Абдулрашида доставили в больницу. Предстоит обследование. Он пробудет там некоторое время», — приводит ТАСС слова представителя команды Садулаева.

30-летний Садулаев является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Мужская волейбольная Суперлига сезона-2026/27: основная информация
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Чернышев
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Чернышев
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Юлия Высоцкая — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Садулаев проиграл Снайдеру и не смог самостоятельно идти из-за травмы ноги в первом поединке в RAF

ТАСС: у Садулаева диагностировали частичный разрыв боковой связки колена
Новости
RSS RSS
Все новости