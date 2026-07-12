Мамиашвили о травме Садулаева: «Будем молиться за его здоровье»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о травме двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева.

Ранее ТАСС сообщил, что 30-летний россиянин получил частичный разрыв боковой связки колена 11 июля во время дебютного поединка в организации Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси против американца Кайла Снайдера. Встреча завершилась поражением Садулаева со счетом 4:5.

В третьем периоде схватки он повредил левое колено, после чего оказался на спине и не смог самостоятельно покинуть ковер.

«Насколько знаю, вчера ночью МРТ сделать не смогли. У меня пока нет такой информации. Но жизнь спортивная предполагает, к сожалению, травмы. Насколько они обязательны, вопрос другой. Будем молиться за его здоровье.

Я убежден, что повреждение там действительно есть. Мы знаем Абдулрашида как бойца, который способен даже в полусознательном состоянии довести схватку до конца. Если бы там просто был болевой эффект, он бы сражался до конца. Я в этом убежден, зная его характер. Он это уже проявлял. Надо дождаться официальной информации. Но жизнь продолжается. У нас прекрасные врачи. Будем желать ему успехов и молиться за его здоровье», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.