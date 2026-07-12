ТАСС: у Садулаева диагностировали частичный разрыв боковой связки колена
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил частичный разрыв боковой связки колена, сообщает ТАСС.
Травму 30-летний россиянин получил 11 июля во время дебютного поединка в организации Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси против американца Кайла Снайдера. Встреча завершилась поражением Садулаева со счетом 4:5. В третьем периоде схватки он повредил левое колено, после чего оказался на спине и не смог самостоятельно покинуть ковер.
«У Абдулрашида частичный разрыв боковой связки колена», — сообщил источник ТАСС.
Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.
Источник: ТАСС
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