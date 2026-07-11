Лига RAF проведет турнир в Москве 5 сентября

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) и председатель Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Умар Кремлев и сооснователь и генеральный директор профессиональной борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) Чад Бронштейн объявили о проведении первого исторического турнира лиги в России.

Стартовым совместным проектом станет проведение турнира RAF в Москве 5 сентября, где в рамках турнира выступят сильнейшие борцы мира.

«Для меня спорт всегда был вкладом в развитие будущего поколения — наших детей. Он дает возможность формировать здоровые нации по всему миру. Это самое главное. Конечно, я присоединяюсь к ним, чтобы провести RAF в Москве. Это будет одно из самых крупных событий в этом году. Все, что вы видели у RAF раньше, — это хорошие мероприятия, но Москва покажет самое масштабное и глобальное событие. Я в этом уверен.», — заявил Кремлев.

Чад Бронштейн отметил высокий уровень российской школы борьбы, богатые традиции вида спорта и высокую значимость выхода RAF на российский рынок.

Профессиональная лига борьбы RAF была основана в 2025 году, она развивает формат вольной борьбы, в котором спортсмены выступают за гонорары, а соревнования проводятся на крупных аренах и широко транслируются для международной аудитории.

Первый турнир RAF за пределами Северной Америки состоится 11 июля 2026 года на Tbilisi Arena в Грузии. Центральными событиями вечера станут поединок Мераба Двалишвили и олимпийского чемпиона Генри Сехудо, а также встреча олимпийских чемпионов россиянина Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера из США.