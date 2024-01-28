Министр спорта Дагестана Сажидов: «У Садулаева большие задачи, он не имеет права ошибиться вновь»

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов оценил выступление двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на турнире «Кубок Ивана Ярыгина».

«Дойти до финала Садулаеву было не очень сложно. Но надо признать, что сегодняшний Абдулрашид — 50-60% от того, которого мы все знаем. Он очень хорошо отпахал, прошел два сбора. После операции все тренера подчеркивали его работу. От его работы на коврах и сборах зависит атмосфера в команде. Закономерно то, что он сегодня в финале. Нас это очень радует. У Садулаева большие задачи, он сегодня не принадлежит сам себе. Он не имеет права ошибиться вновь. Будем делать все возможное, чтобы к своей третьей Олимпиаде он подошел в лучшей форме», — цитирует Сажидова MMA.Metaratings.ru.

Садулаев вышел в финал турнира в весовой категории до 97 килограмм, где его соперником будет Шамиль Мусаев. Гран-при «Кубок Ивана Ярыгина» проходит с 24 по 28 января в Красноярске.